Για καφέ στην πλατεία Αριστοτέλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέα με “γαλάζιους” βουλευτές (Pic, Vids)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με βουλευτές της πόλης για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Συγκεκριμένα αφού παρήγγειλαν εσπρέσο σε γνωστό μαγαζί του κέντρου, συζήτησαν για τα ηλεκτρονικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, ενώ στην συνέχεια αναφέρθηκαν και στην έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε στον Δήμο της πόλης με στόχο την καθαριότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης μιλώντας με μαθητές για την εκστρατεία που διοργανώνεται κατά του σχολικού εκφοβισμού (bullying).

