Και επίσημα επιστρέφει το Survivor 2024 μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΙ, με το πρώτο trailer να είναι ήδη στον ”αέρα”.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός αν και βρίσκεται παράλληλα στον Άγιο Δομίνικο για το ”I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”, θέλησε να μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τους διαδικτυακούς του φίλους το πρώτο trailer για το ριάλιτι επιβίωσης.

Μάλιστα στο trailer μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι και τους τρόπους για να δηλώσουν συμμετοχή στο Survivor 2024.

”It’s this time of the year…”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

