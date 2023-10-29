«Στα Σύνορα»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά του Star – Τι θα δούμε στα πρώτα δύο επεισόδια

Πρεμιέρα κάνει απόψε (Κυριακή 29/10) η νέα σειρά του Star Channel «ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ». H κωμική σειρά θα ξεκινήσει με ένα διπλό επεισόδιο! Πρωταγωνιστούν ένα αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι, η Υρώ Μανέ και ο Κώστας Κόκλας!

Μαζί τους οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές Νίκος Πουρσανίδης, Λίλα Μπακλέση, Σπύρος Πούλης, Κώστας Αποστολάκης, Βαλέρια Κουρούπη Γιάννης Μποσταντζόγλου, Ρένος Ρώτας, Πάρις Θωμόπουλος, Έλενα Ασημακοπούλου, Βασίλης Τριανταφύλλου.

Αχούρια, ένα θεότρελο χωριό με απίθανους κατοίκους!

Μία δαιμόνια γιαγιά του χωριού, που λύνει και δένει!

Μία επιχείρηση λαθρεμπορίου, που αναζητά… διάδοχο!

Ένα κορίτσι, με πολλούς υποψήφιους μνηστήρες!

Και ένας αστυνομικός, αποφασισμένος να διεκδικήσει τον έρωτα… αλλά και να επιβάλλει το Νόμο!

Μπορεί ο έρωτας να γεννηθεί, ακόμα και κάτω από τις πλέον απρόβλεπτες συνθήκες;

Κυριακή 29 Οκτωβρίου στις 21:00 – ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Επεισόδιο 1

Η Ιωάννα έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και μόλις ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της. Έτσι, ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει στο χωριό της, τα Αχούρια, που βρίσκεται δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Παράλληλα, ο Ηρακλής, ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στην Αθήνα, παίρνει δυσμενή μετάθεση για το ίδιο χωριό. Η επιστροφή της Ιωάννας συμπίπτει με τα γενέθλια της αγαπημένης της γιαγιάς, της Γιαννούλας και όλη η οικογένεια ετοιμάζεται να τα γιορτάσει. Στο δρόμο, η Ιωάννα γνωρίζει τον Ηρακλή και ύστερα από μία επεισοδιακή περιπέτεια, όπου της προσφέρει τη βοήθειά του, τον καλεί στο σπίτι της για φαγητό. Οι συγγενείς και οι φίλοι παγώνουν όταν τη βλέπουν να συνοδεύεται από έναν αστυνομικό. Και αυτό, διότι η Ιωάννα αγνοεί το μεγάλο μυστικό: η γιαγιά της διευθύνει μια επιχείρηση λαθρεμπορίου, στην οποία συμμετέχουν και όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Και, μάλιστα, με αφορμή τα γενέθλιά της, η Γιαννούλα σχεδιάζει να ενημερώσει την Ιωάννα για αυτή τους τη δραστηριότητα και να της μεταβιβάσει την αρχηγία!

Επεισόδιο 2

Ο Περικλής, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, υποπτεύεται εδώ και πολλά χρόνια τη Γιαννούλα, αλλά εκείνη συνέχεια του ξεφεύγει. Έχοντας βρει στο δάσος κάτι, που θεωρεί απόδειξη της ενοχής της, πηγαίνει για να τη συλλάβει, αλλά η οικογένεια προσπαθεί να τον βγάλει τρελό. Τελικά, όμως, η Γιαννούλα καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα, μαζί με την εγγονή της, την Ιωάννα. Ο Βαγγέλης και η Μπαρντάνα μεταφέρουν ένα σακί αλεύρι, το οποίο, χωρίς να το ξέρουν, περιέχει λαθραίο καπνό. Ο Μελέτης προσπαθεί να πείσει το γιο του, τον Νικόλα να απεμπλακεί από το λαθρεμπόριο. Στο αστυνομικό τμήμα, ο Περικλής ανακρίνει τη Γιαννούλα και ο Ηρακλής την Ιωάννα, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Η Ελόνα κάνει έρευνα στο μαγαζί του Βαγγέλη. Ο πατέρας Αριστείδης προσπαθεί να συνετίσει τον Περικλή, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Ηρακλής και η Ιωάννα έρχονται πιο κοντά. Η Γιαννούλα φεύγει από το τμήμα, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον της και συναντά έναν παράξενο τύπο, σε μια ερημική τοποθεσία, με ύποπτους σκοπούς.

Η υπόθεση της σειράς

Σε ένα ακριτικό χωριό στα σύνορα με την Αλβανία, τα Αχούρια, ζει μία αξιαγάπητη γιαγιά, η Γιαννούλα (Υρώ Μανέ), με την οικογένειά της. Η μεγάλη της εγγονή, η Ιωάννα (Λίλα Μπακλέση), επιστρέφει ύστερα από δέκα χρόνια απουσίας, λόγω σπουδών, στο πατρικό της. Την ίδια περίοδο, ένας αστυνομικός από την Αθήνα, ο Ηρακλής (Νίκος Πουρσανίδης), παίρνει δυσμενή μετάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα του χωριού. Οι δυο τους θα συναντηθούν τυχαία και θα νιώσουν ακαριαία έλξη ο ένας για τον άλλο.

Όμως, η μοίρα τους επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Αυτό που δε γνωρίζει η Ιωάννα επιστρέφοντας στο χωριό, είναι πως η οικογένειά της εμπλέκεται σε μια επιχείρηση λαθρεμπορίου. Και αρχηγός αυτής της επιχείρησης δεν είναι άλλη από τη γιαγιά της, τη Γιαννούλα. Μια φαινομενικά κλασσική Ελληνίδα γιαγιά, με τη μαγειρική της, το πλέξιμό της, που, όμως, όταν μιλάει για δουλειές, την τρέμουν όλοι!

Η Γιαννούλα περιμένει με ανυπομονησία την εγγονή της να επιστρέψει, για να τη διαδεχτεί στην ηγεσία, όμως η Ιωάννα δε δείχνει να ενδιαφέρεται να μπει στην παρανομία. Από την άλλη, το να εισχωρήσει η Ιωάννα στην οικογενειακή επιχείρηση, θα την φέρει αντιμέτωπη με τον Ηρακλή, ο οποίος είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει την οικογένεια, υπό τις διαταγές του διοικητή του, που είναι ορκισμένος εχθρός της γιαγιάς Γιαννούλας. Η Γιαννούλα, που προφανώς δεν εγκρίνει τον έρωτα της Ιωάννας μ’ έναν αστυνομικό, θα επιστρατεύσει το «πρωτοπαλίκαρο» της και παιδικό φίλο της Ιωάννας, τον Νικόλα (Βασίλης Τριανταφύλλου), ελπίζοντας να καταφέρει να κερδίσει την καρδιά της και να την πείσει να αναλάβει την επιχείρηση. Ο Ηρακλής, όμως, δε θα σταματήσει να διεκδικεί την Ιωάννα και δε θα διστάσει να τα βάλει με όλους τους υποψήφιους μνηστήρες. Θα καταφέρει ο έρωτάς τους να νικήσει όλα τα εμπόδια ή θα καταλήξουν στο τέλος άσπονδοι εχθροί;

Πώς θα αντιμετωπίσουν η Ιωάννα και ο Ηρακλής τη «σπίθα», που δημιουργείται ανάμεσά τους;

Τι υποδοχή θα συναντήσει ο νέος αστυνόμος στο χωριό;

Και πώς θα αντιδράσει η Ιωάννα, όταν ανακαλύψει ότι η επιχείρηση της γιαγιάς της… δεν είναι και τόσο νόμιμη;

Γέλιο, έρωτας, απρόοπτα και ένα «ανορθόδοξο» χωριό «ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ»…. στη νέα κωμική σειρά του Star, που θα σας κάνει να ξεκαρδιστείτε!

Πρωταγωνιστούν: Υρώ Μανέ (Γιαγιά Γιαννούλα Περδικιώτη), Κώστας Κόκλας (Στέλιος Καραβοκύρης), Νίκος Πουρσανίδης (Ηρακλής Καλτσάς), Λίλα Μπακλέση (Ιωάννα Καραβοκύρη), Σπύρος Πούλης (Αντώνης Φατούρος), Κώστας Αποστολάκης (Βαγγέλης Τσαούσης), Βαλέρια Κουρούπη (Ολυμπία Καραβοκύρη), Γιάννης Μποσταντζόγλου (Μελέτης Μπάρλας), Ρένος Ρώτας (Σωτήρης Τσαούσης), Πάρις Θωμόπουλος (Πατέρας Αριστείδης), Έλενα Ασημακοπούλου (Καίτη Φατούρου-Τσιτσιμπλιού), Βασίλης Τριανταφύλλου (Νικόλας Μπάρλας), Γιάννης Στεφόπουλος (Περικλής Σαμπάνης), Σύνθια Μπατσή (Μπαρντάνα Τσαούση), Δανάη Τάγαρη (Φανή Καραβοκύρη), Άννα

Παυλίδου (Ελένη Καραβοκύρη), Γιάννης Λάφης (Έντι Τσαούσης), Χριστίνα Μηλιού (Ιφιγένεια Μπάρλα), Άγγελος Νεράντζης (Στέφανος Φατούρος), Βασίλης Γιακουμάρος (Ντίνος), Μαίρη Μπατή (Ελόνα)

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Διασκευή σεναρίου: Γιάννης Διακάκης

Σκαλέτα: Χάρης Μπόσινας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης, Μάρκος Παπαϊωάννου

Εxecutive Producer: Μιχάλης Δασκαλάκης

Εταιρία Παραγωγής: Green Pixel

