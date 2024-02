Ο δεύτερος κύκλος του Squid Game, της εκκεντρικής νοτιοκορεάτικης σειράς του Netflix που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των θεατών και να προβληθεί σε εκατομμύρια οθονών ανά τον κόσμο, αναμένεται -εκτός απροόπτου- να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024 τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο της.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, αυτή η μέρα δεν θα αργήσει, καθώς το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο teaser, στο οποίο παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα πρώτα πλάνα του Squid Game Season 2! Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες με τους νέους χαρακτήρες που θα πρωταγωνιστούν στον δεύτερο κύκλο.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY

New photos from Squid Game Season 2 — coming this year.



Gi-hun (Lee Jung-jae), Front Man (Lee Byung-hun), Recruiter (Gong Yoo) and Gi-hun (Lee Jung-jae), and a new character played by Park Gyu-young. pic.twitter.com/8xRC1EvQPr