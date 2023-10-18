Σασμός – Τετάρτη (18/10): H γιαγιά Ειρήνη καταρρέει

Ο “Σασμός” έρχεται με νέο επεισόδιο, όπου ο Παύλος “συγκρούεται” με τον Ανδρέα.

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου – Επεισόδιο 15

H γιαγιά Ειρήνη καταρρέει. Η Μαρίνα και η Κατερίνα καλούν αναστατωμένες τον γιατρό, ωστόσο, οι προφητείες της ηλικιωμένης γυναίκας θα τους αφήσουν όλους με το στόμα ανοιχτό.

Ο Παύλος έρχεται σε άγρια σύγκρουση με τον Αντρέα για το θέμα του σασμού, και οι δύο άντρες ανταλλάσσουν αλήθειες που πονάνε. Συμβούλια συγκαλούνται στα σπίτια των Σταματάκηδων και των Βρουλάκηδων, με αμφίβολα αποτελέσματα.

Η Θοδώρα εξακολουθεί να βασανίζεται από εφιάλτες και μαύρα προαισθήματα, καθώς η εγκυμοσύνη της προχωρά. Την ίδια ώρα, βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου, θα αποκαλύψει στον Αντώνη ότι οι φόβοι της Βασιλικής για τη μυστηριώδη επιστροφή της καρφίτσας του Ευθύμη στα χέρια της, κάθε άλλο παρά αβάσιμοι είναι.

