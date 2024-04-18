Σαν ψέμα – Πέμπτη (18/4): Ο Πέτρος λέει στην Ζωή να φύγει

Σαν ψέμα: Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στην αγαπημένη σειρά του OPEN, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς.

Ο Πέτρος ρωτάει τη Ζωή τι έκανε τα 100.000 ευρώ που της έδωσε. Η Μελίνα τους ακούει. Εντωμεταξύ, η Μάρθα συνεχίζει να ψάχνει πληροφορίες για τη Ζωή. Η Αλίκη λερώνει επίτηδες το αμάξι της Μελίνας και η Ζωή την καλύπτει. Ο Πέτρος μαθαίνει την σκανταλιά της Αλίκης και κατηγορεί τη Ζωή ότι είναι κακή επιρροή και της ζητάει να φύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ-Ιράν: Ο Νετανιάχου δεν πάτησε ακόμη τη σκανδάλη λόγω Μπάιντεν

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο -Πού θα χτυπήσει ο «πολικός αεροχείμαρρος»