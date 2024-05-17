Power of Love – Η πιο ένοχη απόλαυση επιστρέφει στον ΣΚΑΙ – Ποιες είναι οι ερωτήσεις στην αίτηση

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια απουσίας, το δημοφιλές ριάλιτι σχέσεων “Power of Love” ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΣΚΑΙ, φέρνοντας άρωμα καλοκαιριού και έρωτα. Η επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού ήρθε σήμερα, στέλνοντας πανηγυρικό μήνυμα στους φανατικούς του ριάλιτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το “Power of Love” θα προβάλλεται καθημερινά στο prime time πρόγραμμα του ΣΚΑΙ, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σκοπός του παιχνιδιού παραμένει η εύρεση του έρωτα, με τους παίκτες να έρχονται αντιμέτωποι με δοκιμασίες, αποχωρήσεις και φυσικά, δυνατές συγκινήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Το Power of Love ανοίγει και πάλι τις πόρτες του αυτό το καλοκαίρι για όσους θέλουν να ερωτευτούν!

Ζήσε το πιο ρομαντικό καλοκαίρι! Άσε την καρδιά σου να γεμίσει από έρωτα και απόλαυσε τα καλύτερα έπαθλα! Όλοι αξίζουμε μία μαγική ιστορία αγάπης, άδραξε την ευκαιρία και έλα να τη ζήσεις στο Power of Love!

Οι ερωτήσεις στην αίτηση

Περιγράψτε τον εαυτό σας

Περιγράψτε τον ιδανικό σύντροφο για εσάς

Έχετε ποτέ παντρευτεί, είστε διαζευγμένος; Έχετε παιδιά και αν ναι, ποιες είναι οι ηλικίες τους;

Ποια είναι τα χόμπι σας;

Πόσο καιρό διήρκησε η μεγαλύτερή σας σχέση;

Τι δεν θα συγχωρούσατε σε μία σχέση;

