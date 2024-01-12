Παγιδευμένοι: Η αγαπημένη σειρά επιστρέφει την Δευτέρα (15/1) – Καταιγιστικές οι εξελίξεις

Οι Παγιδευμένοι επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες την Δευτέρα (15/1), με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές όσον αφορά τις ζωές των πρωταγωνιστών. Νέα δεδομένα πρόκειται να ανατρέψουν τα πάντα, ενώ το δίλημμα μεταξύ καρδιάς και μυαλού θα είναι πολύ μεγάλο σε πολλές περιπτώσεις.

Διαβάστε παρακάτω όλα όσα θα παρακολουθήσουμε στο 1ο επεισόδιο της χρονιάς την Δευτέρα (15/1):

Επεισόδιο 25

Η Άννα σοκάρεται με την εξήγηση που της δίνει ο Νίκος για τον πυροβολισμό που δέχτηκε. Η Αγγελική ανακαλύπτει ότι ο Φαίδωνας έχει πει ψέματα στην κατάθεσή του και αρχίζει να το ψάχνει περισσότερο, πιστεύοντας ότι αυτός έχει σκοτώσει τη γυναίκα και το παιδί του. Η σχέση της Άννας και της Αγγελικής κλονίζεται, πλέον, και η αντιπαράθεση οδηγεί σε πόλεμο μεταξύ τους.

Ο Δημήτρης και ο Αντρέας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση της δολοφονίας του Άκη, πιστεύοντας ότι ο Κάρλος δεν τους λέει την αλήθεια. Ο Σπύρος θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη για τη Μελίνα και τον γιο της. Μία πληροφορία που θα πάρει ο Δημήτρης θα βγάλει στην επιφάνεια ένα ψέμα. Θα καταλάβει ότι, ίσως, οι δικοί του άνθρωποι δεν είναι τόσο αθώοι όσο δείχνουν;

