Ο Παράδεισος των κυριών – Πέμπτη (5/10): Η Γεωργία και ο Πάρης φεύγουν με σκοπό να παντρευτούν παρά την αντίθετη γνώμη όλων

«Ο Παράδεισος των κυριών» έρχεται με νέο επεισόδιο, όπου η Μιράντα ενδίδει στον εκβιασμό του Φώτη.

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 20:00

Η Γεωργία και ο Πάρης φεύγουν από το σπίτι με σκοπό να παντρευτούν, ενώ ο Άγης θα κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τον γάμο αυτό… Η μεγάλη μέρα των εγκαινίων είναι γεγονός και ο Παράδεισος ξαναζεί τα μεγαλεία του καθώς πλήθος κόσμου συνωστίζεται μέσα και έξω από το κατάστημα. Πίσω όμως από τα χαμόγελα και την καλή διάθεση των ανθρώπων του, κρύβεται αγωνία, μυστήριο και πόνος.

Η Μιράντα θα ενδώσει στον εκβιασμό του Φώτη, αλλά θα καταφέρει να κρύψει την αγωνία της από τον Ντίνο και τον Σίμο, που δεν παίρνουν τα μάτια τους από πάνω της. Η Γεωργία και ο Πάρης με κουμπάρο τον Στέφανο φεύγουν με σκοπό να παντρευτούν παρά την αντίθετη γνώμη όλων για τη χρονική στιγμή. Η Πιπίτσα ενημερώνει τον Άγη για την εξέλιξη ελπίζοντας ότι θα προλάβει να τους σταματήσει.

Η αποφασιστικότητα της Δωροθέας, να μπει εμπόδιο στα σχέδια Χρήστου ανησυχεί την Βικτώρια. Μήπως τελικά τα ένοχα μυστικά της έρθουν στο φως από τους φίλους και όχι τους εχθρούς της; Δυο μυστικοί αστυνομικοί ενημερώνουν τον Σωτήρη πως στην επίσκεψη τους στο Μπραζίλ είδαν έναν άνδρα, που είναι φτυστός ο μακαρίτης Αποστόλης Βασιλείου.

