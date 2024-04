Ο Νίκος Κοκλώνης επιφυλάσσει απόψε στις 21:00 στο Just the 2 of Us ένα άκρως ανατρεπτικό επεισόδιο, καθώς όπως έγραψε νωρίτερα σήμερα στο Instagram “Όλα αλλάζουν σήμερα”.

Όλα αλλάζουν σε ένα πολύ διαφορετικό live και τίποτα δεν θυμίζει ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Εκτός από την αλλαγή στην ώρα έναρξης του show, που απόψε ξεκινά στις 21:00 στον Alpha, στο αποψινό live ο Νίκος Κοκλώνης θα κάνει την πιο αναπάντεχη ανακοίνωση!

Ο παρουσιαστής, ήδη από νωρίς το απόγευμα, προϊδέασε το κοινό με ένα στόρι του πως το live αυτού του Σαββάτου θα είναι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

