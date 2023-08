Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε δοκιμαστικό για τη θέση του συμπαρουσιαστή στο νέο ριάλιτι του Ατζούν Ιλιτζαλί “I am a celebrity get me out here”.

Επίσης, το όνομα του personal trainer ακούστηκε και για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά, που θα είναι πλέον μεσημεριανή, αφού θα μετακομίσει στη ζώνη 12 με 2.

Ωστόσο, ο Χάρης Λεμπιδάκης “ανατρέπει τα δεδομένα”, αφού όπως ανέφερε στην εκπομπή “Καλοκαίρι YES”, εξετάζεται η επιστροφή του Βασάλου στο πάνελ της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, ο πρώην παίκτης του Survivor έκανε ραντεβού με την Barking Well, την παραγωγό εταιρεία του “Χαμογέλα και πάλι”, σε πολύ καλό κλίμα, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί κάτι ή να έχουν πέσει υπογραφές.

Υπενθυμίζεται πως σε πρόσφατες δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες η Σίσσυ Χρηστίδου είχε τονίσει: “Το να γυρίσει ο Κωνσταντίνος στην εκπομπή θα είναι πισωγύρισμα για τον ίδιο. Τώρα πρέπει να πάρει δική του εκπομπή”.

