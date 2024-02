Το μεγαλύτερο μουσικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us επιστρέφει για έκτη σεζόν στον Alpha. Ο Νίκος Κοκλώνης η αγαπημένη τετράδα των κριτών, υπόσχονται ένα φαντασμαγορικό show που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00.

Το πιο φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, επιστρέφει το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha, φέρνοντας ξανά το κέφι, τη μουσική και τη διασκέδαση στα Σαββατόβραδα μας.

Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό party, με οικοδεσπότη τον απόλυτο showman Νίκο Κοκλώνη, θα μας χαρίσει για ακόμα μία σεζόν μοναδικές στιγμές διασκέδασης και ξεχωριστές ερμηνείες, βάζοντας «φωτιά» στα βράδια του Σαββάτου.

Just the 2 of Us χωρίς την αγαπημένη μας κριτική επιτροπή δε γίνεται! Η υπέροχη παρέα των κριτών μας, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή παίρνει ξανά θέση για να σχολιάσει τα acts, να «τρεντάρει» με τις ατάκες της και να συμβουλεύσει τους παίκτες, δίνοντας το δικό της… «ρεσιτάλ» βαθμολογίας.

Στη σκηνή του J2US θα απολαύσουμε τα νέα συναρπαστικά ζευγάρια τραγουδιστών με celebrities, τα οποία θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε να κερδίσουν κοινό και κριτική επιτροπή, με στόχο να πάρουν το πράσινο φως για να παραμείνουν στο show και να καταφέρουν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό!

H 6η σεζόν του J2US κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha με ακόμα περισσότερο κέφι, μοναδικές ερμηνείες, ανατρεπτικά ντουέτα, άφθονο γέλιο και πολλές εκπλήξεις!

Το J2US είναι η αιτία που θα διασκεδάζουμε ξανά κάθε Σαββατόβραδο!

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χρήστος Μπάρλας αναλαμβάνει Vice President Advertising & Media στην Choose

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία υπερήλικης που έγινε το Σεπτέμβριο του 2022 – Δράστες δύο αδέλφια