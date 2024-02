Το Just the 2 of Us έχει πάρει το πράσινο φως από την διοίκηση του Alpha και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Φεβρουαρίου. Οι προετοιμασίες μέχρι την πρεμιέρα συνεχίζονται.

Ο Νίκος Κοκλώνης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής του Happy Day ανέφερε: ”Mου έλειψε η επιτροπή μου, αυτή η οικογένεια του Just, μου λείψατε εσείς, το κανάλι. Εκπλήξεις; Δώρα; Τραγούδι, χορός; Ζευγάρια; Δε φαντάζεστε τι ετοιμάζουμε και φέτος. Θα κάνουμε και ένα μεγάλο δώρο που θα φτάσει μέχρι τον τελικό”.

Επιπλέον, η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα βρέθηκε στα γυρίσματα του τρέιλερ του μουσικού σόου και εξασφάλισε τα πρώτα backstage πλάνα, αλλά και τις δηλώσεις των συντελεστών.

Τα γυρίσματα του νέου τρέιλερ του Just the 2 of Us έγιναν σε ρεμπετάδικο στο κέντρο της Αθήνας, με ”άρωμα” 60’s και αυτό φάνηκε μέσα από τις εμφανίσεις της λαμπερής κριτικής επιτροπής.

Η Δέσποινα Βανδή είπε: ”Είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ το Just, είναι εδώ για 6η χρονιά. Δεν τα γνωρίζω τα ζευγάρια”.

”Περνάω πάρα πολύ καλά στα γυρίσματα. Μου έλειψε”, δήλωσε ο Σταμάτης Φσουλής.

”Πάλι με τον ίδιο ενθουσιασμό, με την ίδια αγωνία. Βέβαια μου έλειψε, ανυπομονώ να δω τους φίλους μου της κριτικής επιτροπής. Με εντυπωσιάζουν τα ζευγάρια με ωραία φωνή ειδικά όταν δεν είναι του χώρου”, τόνισε η Καίτη Γαρμπή.

”Σας περιμένουμε για να παρτάρουμε παρέα, κάθε Σάββατο”, κατέληξε η Βίκυ Σταυροπούλου.

