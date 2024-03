Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό πάρτι, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, έρχεται απόψε στις 20:00 στον Alpha με αποκριάτικη διάθεση, πολλή μουσική, πολύ κέφι και συναρπαστικές εκπλήξεις.

Για απόψε, ο λαμπερός οικοδεσπότης του show, Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι, φέρνοντας στη σκηνή του J2USδυο αγαπημένους καλλιτέχνες που έχουν 34 ολόκληρα χρόνια να τραγουδήσουν μαζί στη σκηνή: τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο με τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Με διαχρονικές επιτυχίες και την ξεχωριστή τους ενέργεια, οι δύο τραγουδιστές θα ανεβάσουν το κέφι και θα μας παρασύρουν σε νησιώτικους ρυθμούς.

Σε ένα special performance θα απολαύσουμε και την Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία θα μας ξεσηκώσει και θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες της επιτυχίες.

Τα 15 ζευγάρια του show έχουν δύσκολο έργο απόψε καθώς θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να πείσουν κοινό και κριτική επιτροπή ότι αξίζουν μία θέση στο επόμενο live.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Έρωτα Μου Ανεπανάληπτε»

Τραϊάνα Ανανία – Δημήτρης Κόκοτας

«Πήγα Σε Μάγισσες»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Η Νύχτα Δυο Κομμάτια»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Que Te La Pongo»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«My Secret Combination»

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence

«Υπάρχω Για Σένα»

Στέλιος Δρουμαλιάς – Άντζελα Δημητρίου

«Τι Σε Πιάνει»

Γιάννης Καπετάνιος – Μαρία Καρλάκη

«Boom Boom»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Ελπίδα»

Χρήστος Κούτρας – Στέλλα Κονιτοπούλου

«Μια Δεκάρα (Δεν Αξίζει Η Αγάπη Σου)»

Άννα Μπεζάν – Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

«Άκρως Τολμηρό»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού

«Tranquila»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Ο Ύμνος των Μαύρων Σκυλιών»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Δεν Θέλω Να Ξέρεις»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Μάτια Βουρκωμένα»

Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εδώ. Η Τάνια, με αφορμή και το ντουέτο της με τον Γιώργο Αμούτζα, θα ερμηνεύσει ένα δυνατό medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Τζένης Βάνου.

Το J2US είναι η αιτία που διασκεδάζουμε ξανά κάθε Σαββατόβραδο!

