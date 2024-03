Το φαντασμαγορικό πάρτι του Σαββάτου, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, επιστρέφει απόψε στις 20:00 στον Alpha για άλλο ένα διασκεδαστικό Σαββατόβραδο με εντυπωσιακές εμφανίσεις, λαμπερές παρουσίες, απίθανα δώρα και απρόσμενες εκπλήξεις!

Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης απόψε υποδέχεται στην σκηνή του Just the 2 of Us την «πριγκίπισσα» του δημοτικού τραγουδιού, την Τζένη Κατσίγιαννη που θα μας ξεσηκώσει με το κέφι και τις επιτυχίες της σε ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι.

Τα 18 ανατρεπτικά ζευγάρια του show, μετά και την πρώτη αποχώρηση, έρχονται απόψε αποφασισμένα να «μαγέψουν» κοινό και κριτική επιτροπή με τις ερμηνείες τους ενώ οι προσδοκίες των κριτών, δηλαδή της Βίκυς Σταυροπούλου, της Δέσποινας Βανδή, του Σταμάτη Φασουλή και τηςΚαίτης Γαρμπή, αυξάνονται σε κάθε live!

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Μ’Αρέσει Να Μη Λέω Πολλά»

Τραϊάνα Ανανία – Δημήτρης Κόκοτας

«Πόσο Σε Θέλω»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Ξενύχτηκα Στην Πόρτα Σου»

Μπάγια Αντωνοπούλου – Χρίστος Αντωνιάδης

«Με Την Πρώτη Ματιά»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Μωρό Μου Καλησπέρα»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Κάντο Αν Μ’Αγαπάς»

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence

«Μενεξέδες Και Ζουμπούλια (Ίβαλα)»

Στέλιος Δρουμαλιάς – Άντζελα Δημητρίου

«Αμοιβαίος Έρωτας»

Γιάννης Καπετάνιος – Μαρία Καρλάκη

«Μοδίστρες Και Κομμώτριες»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Δεν Έχω Πολλά»

Αλίνα Κοτσοβούλου – Πέτρος Ίμβριος

«Θυμός»

Χρήστος Κούτρας – Στέλλα Κονιτοπούλου

«Bye Bye»

Άννα Μπεζάν – Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

«Οδός Τσιμισκή»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού

«Fotia»

Δώρα Παντέλη – Γιάννης Ξανθόπουλος

«Έλα Που Φοβάμαι»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Η Μπαλάντα Του Κυρ Μέντιου»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«You Got The Love»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Πες Μου Που Θα Με Πας»

Όλοι οι δρόμοι της διασκέδασης οδηγούν για άλλο ένα Σαββατόβραδο στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι, στο Just the 2 of Us!

