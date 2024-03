Το 4ο Live του Just the 2 of Us έρχεται αύριο Σάββατο (9/3) στον Alpha στις 20:00. Τα 17 ζευγάρια του λαμπερού μουσικού show είναι πανέτοιμα να μας παρουσιάσουν τις ερμηνείες τους.

Η ανατρεπτική τραγουδίστρια που θα απολαύσουμε

Σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Super Κατερίνα, αναφέρθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για μία από τις εκπλήξεις θα δούμε στο αυριανό live.

Συγκεκριμένα, μία από τις εκπλήξεις θα είναι και η guest εμφάνιση μίας πολύ αγαπημένης και εκρηκτικής τραγουδίστριας.

Η τραγουδίστρια δεν είναι άλλη από την εκρηκτική Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία πρόκειται να ανέβει στη σκηνή του Just the 2 of Us και να χαρίσει ένα απολαυστικό ρεπερτόριο με μερικές από τις επιτυχίες της.

Ανυπομονούμε να την απολαύσουμε!

