Το Just the 2 of Us έχει πάρει το πράσινο φως από την διοίκηση του Alpha και θα κάνει το ντεμπούτο του στις οθόνες μας μέσα στο Μάρτιο. Οι προετοιμασίες μέχρι την πρεμιέρα συνεχίζονται.

Σε ρεπορτάζ της εκπομπής ”Πρωινό Σου Σου” αποκάλυψε αποκλειστικές πληροφορίες για τα πρώτα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για το αγαπημένο μουσικό σόου.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιογράφος της εκπομπής τόνισε ότι η υπάρχουν φήμες πως η πρεμιέρα θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου.

Τα ονόματα που έχουν συζητηθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ, μερικά από τα ονόματα που έχουν περάσει για ραντεβού είναι ο Δημήτρης Παπάζογλου και ο Σάββας Πούμπουρας.

”Έκανε ραντεβού ο Σάββας και μάλιστα σε πάρα πολύ καλό κλίμα και πάρα πολύ ώρα, μήπως συζήτησαν και άλλα πράγματα”, ανέφερε ο δημοσιογράφος χαρακτηριστικά.

Ακόμα μερικά από τα ονόματα που έχουν ακουστεί επίσης και βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις είναι ο Γιώργος Αμούτζας από τον Σασμό, η Μπάγια Αντωνοπούλου και η Γεωργία Σιακαβάρα.

