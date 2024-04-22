Η απάντηση της EBU για την προαποφασισμένη χαμηλή βαθμολογία της Ελλάδας στην Κύπρο

Η EBU εξέδωσε επίσημο έγγραφο, όσον αφορά την επικοινωνία του Κύπριου πρέσβη με τον πρόεδρο της ΕΡΤ και την προαποφασισμένη χαμηλή βαθμολογία στην Eurovision 2024. Μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι καταδικάζουν δημόσια τις απόπειρες χειραγώγησης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας τόσο των κριτών όσο και της τηλεόρασης.

Η απάντηση της EBU

Διαβάστε επίσης: Η Μαρίνα Σάττι τραγούδησε live το «Ζάρι» και ξεσήκωσε τους fans της Eurovision

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι κανόνες ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που είναι γνωστοί σε όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, περιγράφουν ότι οι κριτικές επιτροπές πρέπει να ψηφίζουν ανεξάρτητα και με απολύτως δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο.

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια χειραγώγησης είτε του κοινού είτε της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024.

Όλες οι διαδικασίες ψηφοφορίες ελέγχονται από ανεξάρτητο παρατηρητή για να διασφαλιστεί ότι παρέχουμε ένα δίκαιο και έγκυρο αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Η έκπληξη που ετοιμάζει η Ζωζώ Σαπουντζάκη και το νέο επαγγελματικό της βήμα

ΕΥΔΑΠ: Διακοπή νερού σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Σχιστό, Σκαραμαγκά και Αφαία Χαϊδαρίου