Fame Story: Το 2ο συναρπαστικό Live με τον Νίκο Κοκλώνη, απόψε Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

Το Fame Story Live με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη έρχεται απόψε (Παρασκευή 6/10) και κάθε Παρασκευή στις 21:00, μετά από την πρώτη εβδομάδα των σπουδαστών στην Ακαδημία.

Για πρώτη φορά θα δούμε τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε κάθε Live, με την αγωνία να κορυφώνεται από τα πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με τους κριτές, τον Αντώνη Ρέμο, την Ελένη Φουρέιρα, τον Γιώργο Αρσενάκο και τον Light, θα υποδεχτούν τους 16 σπουδαστές της Ακαδημίας στη σκηνή του Fame Story.

Τρεις από αυτούς, η Μegan Alcandara, ο Δημήτρης Σόφης και ο Στράτος Τζώρτζης, είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση και έρχονται με σκοπό να δώσουν στο act, που προετοιμάζουν όλη την εβδομάδα, τον καλύτερο εαυτό τους. Ένας, όμως, από αυτούς θα απαλλαγεί από την αγωνία, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης θα ανακοινώσει σε ποιον χάρισε την ασυλία το τηλεοπτικό κοινό, μέσω της ψηφοφορίας, που ήταν ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και μέχρι λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Fame Story Live.

Πολύ σύντομα, όμως, θα ξεκινήσει το καρδιοχτύπι για ένα νέο παίκτη, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης θα ανακοινώσει ποιος ακόμα σπουδαστής είναι υποψήφιος προς αποχώρηση, μετά από απόφαση του συμβουλίου των καθηγητών, σύμφωνα με την πρόοδο που σημείωσαν όλη την εβδομάδα. Σε ζωντανή σύνδεση με την Ακαδημία, το συμβούλιο των καθηγητών θα αιτιολογήσει την απόφασή του.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση για τη βραδιά γίνονται και πάλι τρεις!

Οι 16 σπουδαστές θα ζήσουν την κορύφωση των προσπαθειών, που έκαναν όλη την εβδομάδα, όταν θα ανέβουν στη θεαματική σκηνή του Fame Story Live για να ερμηνεύσουν το τραγούδι, που τους έχει ανατεθεί.

Στο τέλος της βραδιάς, το κοινό θα σώσει έναν από τους υποψήφιους μέσα από την ψηφοφορία του Live, ενώ η dream team των κριτών του Fame Story Live θα κληθεί να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Για ποιον από τους δύο υποψήφιους το ταξίδι του Fame Story θα φτάσει στο τέλος του;

Οι ερμηνείες των σπουδαστών απόψε, Παρασκευή 6 Οκτωβρίου:

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Oδός Τσιμισκή (Πέτρος Ιακωβίδης)

Τίτος Λαχανάς – Ματώνουν οι σκέψεις (Κωνσταντίνος Αργυρός)

Γιάννης Στεφανίδης – Μη ρωτάς τους άλλους (Κατερίνα Λιόλιου)

Στράτος Τζώρτζης – Μόνο με σένα (Γιώργος Σαμπάνης)

Φειδίας Ηροδότου – Arcade (Duncan Lawrence)

Andrew Punch – Όνειρο Απατηλό (Κώστας Τριανταφυλλίδης)

Nicky Glossom – Unholly (Sam Smith)

Δημήτρης Σόφης – Αν είσαι ένα αστέρι (Νίκος Βέρτης)

Δημήτρης Κλειδάς- Πάρτυ (Μιχάλης Χατζηγιάννης)

Μegan Alcandara- Dance the night (Dua Lipa)

Άννα Πολτζόγλου- In your hand (Pink)

Αριστέα Αλεξανδράκη- Σημάδι (Αναστασία)

Μαίρη Τσαβαλιά – Μικρή ζωή (Μαρίζα Ρίζου)

Σαββίνα Βουλδούκη – Εγώ (Josephine)

Χριστίνα Ζιώγα – Σπίρτο και βενζίνη (Μαρίνα Σάττι)

Danny & Victor Ighodaro – Gettin΄ Jiggy with It (Will Smith)

