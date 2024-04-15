Απόψε τo πολιτικό βαρόμετρο της PRORATA για το ATTICA TV

Απόψε στις 21:00 το βράδυ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ATTICA TV με την Αθηνά Σούτζου, έρχεται η μεγάλη δημοσκόπηση με την υπογραφή της PRORATA για τους λόγους που ενισχύουν την επιρροή των κομμάτων που κινούνται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Τί φουσκώνει τα πανιά της ακροδεξιάς; Τί ψηφίζουν οι πολίτες στις Ευρωεκλογές και πώς βαθμολογούν τους αρχηγούς των κομμάτων; Τί λένε για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και τις γυναικοκτονίες;

Απόψε, η μεγάλη έρευνα της PRORATA για το ATTICA TV παρουσιάζεται στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 21:00 το βράδυ και αμέσως μετά στην εκπομπή «ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2.0» με τον Γιώργο Μελιγγώνη. Σχολιάζουν ο Βασίλης Σκουρής, ο Γιώργος Χουδαλάκης, η Μάγκυ Δούση, ο Νίκος Ελευθερόγλου και ο διευθυντής της PRORATA, Άγγελος Σεριάτος.

