Ο γνωστός οίκος μόδας Balenciaga λάνσαρε ένα νέο βραχιόλι στη συλλογή του, το οποίο ξεπουλήθηκε αμέσως μόλις κυκλοφόρησε.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα βραχιόλι που μοιάζει με ρολό κολλητικής ταινίας.

Το συγκεκριμένο αξεσουάρ αποτελείται από ένα κυκλικό χαρτόνι, στο οποίο εμφανίζεται το λογότυπο του Balenciaga.

🔴⚠️ #Balenciaga introduced the bracelet at Fashion Week 2024. 🤡



The price of such a bracelet is €3000



Fashionistas are already running to buy a roll of tape for 3000 euros .🤣 pic.twitter.com/WL3QeCXAMK