Ξενοίκιασαν το σπίτι που έμεναν μαζί η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Σοϊλέδης

Η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Σοϊλέδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από επτά χρόνια κοινής ζωής και πορείας. Το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί.

Σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Super Κατερίνα, ο Γιάννης Πουλόπουλος προχώρησε σε μερικές αποκαλύψεις και ανέφερε ότι το ζευγάρι ξενοίκιασε το σπίτι που ζούσε τα τελευταία χρόνια στα νότια προάστια.

Επιπλέον, όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο η Μαρία Αντωνά όσο και ο Άρης Σοϊλέδης έχουν διαγράψει τις κοινές τους αναρτήσεις από τα social media.

Ο Κώστας Φραγκολιάς για την Μαρία Αντωνά και τον Άρη Σοϊλέδη

Το πρωί της Τρίτης (9/4) ο πολύ καλός φίλος και κουμπάρος του ζευγαριού, Κώστας Φραγκολιάς, επιβεβαίωσε μέσα από την εκπομπή του Happy Day τον χωρισμό.

”Τα παιδιά περνάνε μια κρίση, είναι τώρα περίπου δέκα μέρες, από τότε που είχε έρθει η Μαρία εδώ σε εμάς, από τότε έχει ξεκινήσει. Θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει αυτή η κρίση, έχει απομακρυνθεί το ζευγάρι. Δε μένουν μαζί, έχει φύγει από το σπίτι η Μαρία. Έχει φύγει από δική της πρόθεση, μην ακουστεί κάτι περίεργο, ότι τσακώθηκαν. Ο προσωρινός, θα ήθελα να πω, αυτός χωρισμός έχει έρθει με χαμηλούς τόνους. Δεν έγινε καμία φασαρία, ούτε τσακώθηκαν”, είπε για το ζευγάρι.

