Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε μία συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star. Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για την αποκαλυπτική εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στην πρεμιέρα του J2US.

Αναλυτικότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε αρχικά: ”Δεν είδα J2US, έλειπα, ήμουν εκτός”.

Για το τέλος του από τον Σασμό

”Δεν ξέρω τι θα γίνει στον Σασμό, θα το δούμε. Ετοιμάζω μια ταινία με τον Οικονομίδη, ξεκινάμε γυρίσματα σε λίγο καιρό”, απάντησε ο ηθοποιός.

Η αποκαλυπτική εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Just the 2 of Us το βράδυ του Σαββάτου (17/2) με μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε μία δημιουργία της Celia Kritharioti, η οποία είχε ένα πολύ σέξι άνοιγμα στο πόδι, όπως και ανοιχτή πλάτη στην πίσω όψη.

Γι αυτό η ίδια κινήθηκε με αργό βηματισμό προς την κάμερα και έπειτα γύρισε πλάτη στο τηλεοπτικό κοινό, προκειμένου να παρουσιάσει και την ενδυματολογική της επιλογή στην πρεμιέρα της μουσικής εκπομπής του Alpha.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγνωστοι πυρπόλησαν δύο βυτιοφόρα σε βενζινάδικο στη Μάνδρα – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ύποπτος χαρτοφύλακας κοντά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων