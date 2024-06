Φαίνεται πως το παραμύθι για την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ φτάνει στο τέλος του, καθώς πουλάνε την πολυτελή έπαυλη που μοιραζόταν στο Μπέβερλι Χιλς. Το ζευγάρι την είχε αγοράσει μόλις έναν χρόνο πριν.

Αναλυτικότερα, η είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό για προβλήματα στον γάμο τους, με πηγές να αναφέρουν ότι η Λόπεζ και ο Άφλεκ “ζουν χωριστές ζωές” εδώ και αρκετό καιρό.

The couple enlisted realtor Santiago Arana from The Agency to handle the sale of their lavish property. https://t.co/xUbm4R3bUa