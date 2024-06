Ο γνωστός ράπερ Travis Scott συνελήφθη στο Μαϊάμι το πρωί της Πέμπτης (20/6), κατηγορούμενος για αταξία και μέθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος βρισκόταν σε σκάφος αναψυχής στη μαρίνα του Miami Beach με την παρέα του, όταν άρχισε να προκαλεί αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως ο 33χρονος ράπερ ήταν μεθυσμένος και δημιούργησε πρόβλημα στους υπόλοιπους επιβάτες του σκάφους. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να ηρεμήσει και να αποχωρήσει, αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να καλεστεί η αστυνομία.

