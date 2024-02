Η Τραϊάνα Ανανία είναι ηθοποιός με πλούσιο βιογραφικό από μικρή ηλικία, που έχει συμμετάσχει σε πολλές γνωστές κι επιτυχημένες σειρές όπως “Το προξενιό της Ιουλίας”, “Χαιρέτα μου τον πλάτανο” κι άλλες. Καταφέρνει σε κάθε της εμφάνιση να κλέβει τις εντυπώσεις καθώς έχει πολύ όμορφα χαρακτηριστικά και καλλίγραμμο σώμα, ενώ έχει κυκλοφορήσει και τραγούδια.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και οι σπουδές της

Η Τραϊάνα Ανανία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου 1989, μεγάλωσε στο Ωραιόκαστρο και είναι 34 ετών, ενώ το πραγματικό της όνομα είναι Κωνσταντίνα. Φοίτησε στο “Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ” και από μικρή ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται με τον χορό.

Μετακόμισε στην Αθήνα σε ηλικία 18 ετών, όπου σπούδασε Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έξι μήνες αργότερα άρχισε να σπουδάζει υποκριτική στη Θεατρική Σχολή Ιάσμου του Βασίλη Διαμαντόπουλου.

Παράλληλα με τις θεατρικές σπουδές της, παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής και χορού και από το 2010 εργάστηκε ως χορεύτρια σε νυχτερινά κέντρα και ως τραγουδίστρια σε διάφορα μουσικά σχήματα.

Λίγα λόγια για την επαγγελματική της πορεία

Η Τραϊάνα Ανανία έκανε το θεατρικό ντεμπούτο της στην παράσταση ”Amadeus”, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λιγνάδη, που ανέβηκε στο θέατρο Βρετάνια τη σεζόν 2011-2012.

Ακολούθησαν οι συμμετοχές στην παράσταση ”Οθέλλος”, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη – Κωσταντίνου Μαρκουλάκη, ο ρόλος στους Συμμαθητές του ΑΝΤ1, το Nomads, εμφανίσεις σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά μέχρι και σήμερα στο Προξενιό της Ιουλίας.

Η συμμετοχή στο J2US

Αναμφισβήτητα η Τραϊάνα Ανανία αποτελεί μεγάλο φαβορί για τη νίκη στο Just the 2 of Us, καθώς έχει όλο το πακέτο που χρειάζεται για να στεφθεί νικήτρια. Μαζί με τον Δημήτρη Κόκοτα αναμένεται να χαρίσουν μοναδικές ερμηνείες στο τηλεοπτικό κοινό και την κριτική επιτροπή, ενώ σίγουρα αποτελεί μία πολύ δύσκολη αντίπαλο για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

