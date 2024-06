Σε μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις, η Αντζελίνα Τζολί πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο στο πλούσιο βιογραφικό της, κερδίζοντας το πρώτο της Tony για την παραγωγή του μιούζικαλ “Outsiders“. Η ηθοποιός, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ, φανερά συγκινημένη και γεμάτη χαρά.

Ειδικότερα, το “Outsiders”, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του S.E. Hinton, αφηγείται την ιστορία των Greasers και των Socs, δύο συμμορίες εφήβων στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50. Η παράσταση έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία, τη σκηνοθεσία και τη μουσική της, και θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της φετινής σεζόν.

Angelina Jolie is a Tony Award WINNER! So happy for her and the whole Outsiders crew. #StayGold #TonyAwards ♥️ pic.twitter.com/bIn1skUxoO