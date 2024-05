Ανησυχία επικρατεί στο περιβάλλον της Τατιάνας Μπλάτνικ, καθώς ο αδελφός της, Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ, αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου 18 Μαΐου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος Μπρίλεμπουργκ εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στη 1:10 π.μ. της Κυριακής 19 Μαΐου, φορώντας μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και χωρίς παπούτσια. Η περιοχή όπου εξαφανίστηκε περιγράφεται ως ερημική και χωρίς φωτισμό.

Η οικογένεια του Μπρίλεμπουργκ έχει απευθυνθεί στις αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Ζητούνται πληροφορίες από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για την τύχη του.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:"P3Tips" App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx