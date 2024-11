Ο Τάκης Ζαχαράτος, ο αγαπημένος μας Έλληνας μίμος, μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις και αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στο πλαίσιο της νέας του θεατρικής παράστασης «Sweet Dreams», ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μας προσκάλεσε σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι, μεταμορφώνοντας τον εαυτό σε Mariah Carey.

Πιο συγκεκριμένα, με μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, ο Τάκης Ζαχαράτος κατάφερε να αποδώσει με μοναδικό τρόπο την ερμηνεία της Mariah Carey, ερμηνεύοντας το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι “All I Want For Christmas Is You“.

Δείτε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Η απόφαση του Τάκη Ζαχαράτου να εντάξει αυτή την ξεχωριστή εμφάνιση στην παράσταση “Sweet Dreams” ήταν μια έξυπνη κίνηση. Έτσι, το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο θεατρικό υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, χιούμορ και συγκίνηση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: “Η παράσταση-φαινόμενο της χρονιάς άνοιξε τις χριστουγεννιάτικες πόρτες της και θα βρίσκεται στην καρδιά του Κολωνακίου τις φετινές γιορτές! Οι αποκαλύψεις ήρθαν και ο Άη Βασίλης μας επισκέφτηκε λίγο νωρίτερα εδώ στο Embassy Theater.

Ο Τάκης παίρνει την πιο λαμπερή του διάθεση και παρέα με τη Mariah Carey θα μας χαρίσουν γιορτές με λάμψη, γέλιο, χρώματα και glitter! All I want for Christmas is… Sweet Dreams από κοντά!“

