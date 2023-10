Η τελετή των MTV Awards ακυρώθηκε την Πέμπτη λόγω συναγερμού για την ασφάλεια όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η εκδήλωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, με αστέρια όπως η Taylor Swift, η Olivia Rodrigo, η Miley Cyrus και η Nicki Minaj μεταξύ των υψηλού προφίλ υποψηφιοτήτων.

Σε μια δήλωση που ανακοινώνει την απόφαση, εκπρόσωπος της Paramount, στην οποία ανήκει το MTV, δήλωσε: «Δεδομένης της αστάθειας των παγκόσμιων γεγονότων, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε με τα MTV EMA του 2023 λόγω μεγάλης προσοχής για τους χιλιάδες υπαλλήλους. μέλη του πληρώματος, καλλιτέχνες, θαυμαστές και συνεργάτες που ταξιδεύουν από όλες τις γωνιές του κόσμου για να ζωντανέψουν την παράσταση.

Paramount Global has cancelled the 2023 MTV European Music Awards (EMAs) in Paris, citing the “volatility of world events” as the cause.



The music event was due to run on November 5 at the Paris Nord Villepinte. However, it will not go ahead as conflict in the Middle East…