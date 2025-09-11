Στο νοσοκομείο η Άννα Φλωρινιώτη – Η φωτογραφία που ανέβασε με χειρουργική ρόμπα (pic)

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Άννα Φλωρινιώτη, με την ίδια να ενημερώνει τους φίλους της μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η τραγουδίστρια, και κόρη του αείμνηστου Γιάννη Φλωρινιώτη, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο νοσηλείας, προκαλώντας εύλογα ανησυχία στο κοινό της.

Η φωτογραφία με την νοσοκομειακή ρόμπα

Η Άννα Φλωρινιώτη επέλεξε να μοιραστεί τη στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο στο οποίο φοράει νοσοκομειακή ρόμπα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η οποία δεν αποκάλυπτε τον λόγο της εισαγωγής της, έγραψε λακωνικά: «Καλή μου επιτυχία».

Αν και η ίδια δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, η ανάρτησή της στάθηκε αρκετή για να λάβει αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και ευχών για ταχεία ανάρρωση.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram: