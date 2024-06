Ο Τζο Τζόνας, μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος Jonas Brothers, φαίνεται πως περνάει υπέροχα τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα. Ο 34χρονος τραγουδιστής εθεάθη πρόσφατα σε παραλία της Αθήνας να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα με μια μυστηριώδη γυναίκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα στο πλευρό του Τζόνας είναι η Λιβανέζα ηθοποιός Λάιλα Αμπντάλα. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό να αγκαλιάζονται και να χαλαρώνουν στην άμμο, φουντώνοντας φήμες για μια πιθανή σχέση.

Joe Jonas' mystery woman REVEALED: Singer enjoys a beach date with divorced actress in Greece as he moves on after Demi Moore rumours and split from model Stormi Bree https://t.co/EJqUtF5S8B pic.twitter.com/XbcvWdpHOB