Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η σύντροφός του Πάουλα Μπαντόσα έπαιξαν μαζί λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν στο Indian Wells.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα κέρδισαν δύο αγώνες και έφτασαν στον τελικό του Tie Break Tens, όπου έχασαν με 10-8 από τους Shelton και Navarro.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας τενίστας παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε το πώς είναι να μοιράζεται το court με την Πάουλα Μπαντόσα.

Τότε, εκείνη δεν άφησε και πολλά περιθώρια απάντησης, ”απειλώντας” τον σύντροφό της.

Συγκεκριμένα, η Ισπανίδα τενίστρια δήλωσε: ”Από την απάντησή του θα εξαρτηθεί αν θα κοιμηθεί απόψε στον καναπέ” και ανάγκασε τον Στέφανο Τσιτσιπά να σκεφτεί λίγο καλύτερα τι θα απαντούσε.

He might be sleeping on the couch tonight…😂



Wholesome Tsitsidosa content 💙#TennisParadise pic.twitter.com/5XGiQ6zTf0