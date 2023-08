Η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξακολουθεί να βασιλεύει στον κόσμο της μόδας και ένα φόρεμα που αντιπροσωπεύει το εξαιρετικό στυλ της θα είναι σύντομα διαθέσιμο προς πώληση.

Ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε ότι μια ασπρόμαυρη στράπλες τουαλέτα Murray Arbeid που η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε δύο φορές το 1985 θα συμπεριληφθεί στην εναρκτήρια δημοπρασία Fashion Icons, που θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε για πρώτη φορά το φόρεμα στο Midsummer Night’s Ball που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των 21ων γενεθλίων του πρίγκιπα Εδουάρδου στο Κάστρο του Windsor.

From Carrie Bradshaw's iconic wedding headpiece to Princess Diana's sheep sweater to Lauren Bacall's personal Hermès collection—the inaugural Fashion Icons sale at Sotheby's New York features 10 extraordinary objects spanning 200 years of fashion history: https://t.co/Sdze07oD02 pic.twitter.com/MsACEpfWdQ