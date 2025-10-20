Πρίγκιπας Άντριου: Κινδυνεύει με 15 χρόνια φυλάκισης – Είχε βάλει τον σωματοφύλακά του να βρει στοιχεία της Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Αντιμέτωπος με ενδεχόμενη ποινή κάθειρξης έως 15 ετών στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρίγκιπας Άντριου, μετά τις καταγγελίες ότι χρησιμοποίησε τον προσωπικό του φρουρό για να αποκτήσει παράνομα τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και την ημερομηνία γέννησης της Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Η Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025 όντας θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τον Άντριου το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που θα ερευνηθεί από την αστυνομία έπειτα από δύο δεκαετίες.

Έρευνα από την Scotland Yard

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου («Scotland Yard») επιβεβαίωσε ότι «εξετάζει ενεργά» τις καταγγελίες σε βάρος του Άντριου. Οι πληροφορίες προέρχονται από διαρροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στα οποία ο πρίγκιπας φέρεται να ενημερώνει συνεργάτη του ότι ανέθεσε σε έναν από τους αξιωματικούς ασφαλείας του να συλλέξει πληροφορίες για τη γυναίκα – ταυτόχρονα ενημερώνοντας σχετικά τον τότε αναπληρωτή γραμματέα Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ο Αμερικανός δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, που εκπροσώπησε εννέα θύματα του παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε ότι η πράξη αυτή μπορεί να συνιστά παραβίαση του Νόμου Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ. «Η χρήση ή μεταβίβαση αριθμού κοινωνικής ασφάλισης χωρίς συναίνεση αποτελεί ποινικό αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ποινή έως 15 ετών φυλάκισης», είπε, προσθέτοντας ότι το FBI θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα έρευνα.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι είναι ενήμερη για τις νέες πληροφορίες και εξετάζει προσεκτικά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που οι αρχές αξιολογούν καταγγελίες σχετικές με τη σχέση του Άντριου και του Έπσταϊν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ασκηθεί δίωξη.

Η πρώην δικηγόρος της γυναίκας, Σίγκριντ Μακόλεϊ, δήλωσε ότι «οι νέες αποκαλύψεις απαιτούν πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα», κατηγορώντας τη Μητροπολιτική Αστυνομία ότι στο παρελθόν «λειτούργησε υπέρ των ισχυρών».

Το ζήτημα προκαλεί αναστάτωση και στο Παλάτι, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να ζητήσει από τον αδελφό του να εγκαταλείψει τα εναπομείναντα βασιλικά του αξιώματα και τιμητικούς τίτλους. Ο Άντριου παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ, το παράσημο του Τάγματος της Περικνημίδας και τα υπόλοιπα προνόμια, ωστόσο μόνο με πράξη του Κοινοβουλίου μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως ο τίτλος του δούκα.

Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ χαρακτήρισε τις εξελίξεις «εξαιρετικά ανησυχητικές», σημειώνοντας ότι «εάν ευσταθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για σοβαρή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και παραβίαση των αρμοδιοτήτων των αστυνομικών φρουρών».

Η γυναίκα, η οποία στο παρελθόν έχει καταγγείλει ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου όταν ήταν 17 ετών, είχε έρθει για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 2011 μέσω συνέντευξής της στη Mail on Sunday. Ο πρίγκιπας έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες και το 2022 προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς αναγνώριση ενοχής.

Οι νέες αποκαλύψεις, όμως, δείχνουν ότι ο Άντριου είχε συνεχίσει την επικοινωνία του με τον Έπσταϊν για περισσότερο διάστημα απ’ ό,τι είχε παραδεχθεί δημόσια, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στο Παλάτι.

Πηγές που επικαλείται η Telegraph αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας εμφανίζεται «ψύχραιμος αλλά απομονωμένος», ενώ το περιβάλλον του μιλά για «συνεχή συρρίκνωση της ζωής του».