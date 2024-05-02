Πώς να μην σπάσουν τα πασχαλινά αυγά στο βράσιμο

Η προετοιμασία των πασχαλινών αυγών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής, με το βάψιμο να χαρίζει χρώμα και χαρά. Ας μην ξεχνάμε όμως και το βράσιμο, απαραίτητο βήμα για να απολαύσουμε τα βραστά αυγά στο εορταστικό τραπέζι.

Πολλοί αντιμετωπίζουν το άγχος του σπασίματος των αυγών κατά τη διάρκεια του βρασίματος και χαλάνε την πασχαλινή ατμόσφαιρα. Μην ανησυχείτε! Με μερικές απλές συμβουλές, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα αυγά σας θα βγουν από την κατσαρόλα άψογα και έτοιμα για να τα απολαύσετε.

Σωστή προετοιμασία

Επιλέξτε φρέσκα αυγά: Η φρεσκάδα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των αυγών. Προτιμήστε λευκά αυγά με λεία επιφάνεια, αποφεύγοντας αυτά με ρωγμές ή ατελείες.

Ξεπλύνετε τα αυγά: Πριν τοποθετήσετε τα αυγά στην κατσαρόλα, πλύνετε τα απαλά με ζεστό νερό και σαπούνι για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή λίπη.

Αφήστε τα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου: Βγάλτε τα αυγά από το ψυγείο 30 λεπτά πριν το βράσιμο. Η ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο κέλυφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο σπασίματος.

Βράσιμο

Βεβαιωθείτε ότι η κατσαρόλα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει άνετα όλα τα αυγά, χωρίς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Γεμίστε την κατσαρόλα με κρύο νερό ώστε να καλύπτει πλήρως τα αυγά. Μπορείτε να προσθέσετε 1 κουταλιά της σούπας ξύδι στο νερό, που βοηθά στην πρόληψη του σπασίματος και διευκολύνει το ξεφλούδισμα.

Τοποθετήστε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και φέρτε το νερό σε βράση. Αποφύγετε την έντονη φωτιά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ραγδαία βράση και ραγάδες στο κέλυφος.

Μόλις το νερό βράσει, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε τα αυγά να σιγοβράσουν. Ο χρόνος βρασίματος εξαρτάται από το επιθυμητό αποτέλεσμα:

Για μαλακά αυγά: 3-4 λεπτά

Για μεσαία αυγά: 5-6 λεπτά

Για σφιχτά αυγά: 7-8 λεπτά

Αφού περάσει ο επιθυμητός χρόνος βρασίματος, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε τα αυγά να μουλιάσουν στο ζεστό νερό για 5-10 λεπτά.

Μπορείτε να προσθέσετε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι στο νερό βρασίματος, καθώς βοηθά στην πρόληψη του σπασίματος. Καλή επιτυχία!

