Ο Πολ Μεσκάλ βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, για τα σχόλιά του σχετικά με μια απροσδόκητη συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Gladiator 2» στο Λονδίνο, ο ηθοποιός είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον βασιλιά Κάρολο Γ’. Ωστόσο, η αντίδρασή του σε αυτό το γεγονός ήταν μάλλον απρόσμενη.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Ιρλανδός ηθοποιός εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνάντηση, τονίζοντας: “Πόσο τρελό είναι; Είμαι Ιρλανδός, οπότε δεν είναι στη λίστα με τις προτεραιότητες“. Αυτή η δήλωση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης, καθώς ανέδειξε μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση ταυτοτήτων και πολιτικών πεποιθήσεων.

