“Πικάντικες” αποκαλύψεις από πρώην παίκτη του Fame Story – “Είχα ακούσει να κάνουν σεξ στην τουαλέτα” (vid)

Μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Λιανού περί ερωτικών περιπτύξεων στο Fame Story 3, ο Πέτρος Πυλαρινός αποκάλυψε πως πάνω από ένα ζευγάρι έκανε σεξ στο παιχνίδι.

“Θυμάμαι περιστατικά σεξ στο σπίτι του Fame Story, στην τουαλέτα και έγραφε η κάμερα! Τους είχα ακούσει! Την ώρα που “δίδασκε” ο Γιώργος Λιανός δεν ήμουν μπροστά να τον παρακολουθήσω και να του δώσω τα συγχαρητήρια μου”, είπε αρχικά ο τραγουδιστής των Alcatrash στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα”.

Και πρόσθεσε: “Ήταν λίγο άβολη για μένα αυτή η διαδικασία του ριάλιτι και για αυτό δε θα το ξανάκανα ποτέ. Την ώρα που δεν έγραφαν οι κάμερες προσπαθούσα να κοιμηθώ γιατί χαμήλωναν λίγο τα φώτα”.

“Τα άτομα αυτά όμως, που συμμετείχαν στα περιστατικά, ίσως να τα είδαμε και μετά σαν ζευγάρια. Κάποια τα είδαμε και κάποια μπορεί να μην τα είδαμε. Θα πω μόνο αυτό γιατί δεν ήταν ένα περιστατικό αλλά πολλά. Ήταν δυο, τρία. Εγώ πάντως έναν μήνα έκατσα και δεν έκανα τίποτα“, επισήμανε ο Πέτρος Πυλαρινός.

