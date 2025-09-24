Πέτρος Καρσιώτης: «Είχα ένα μελάνωμα στο στήθος, όποιος βλέπει κάτι περίεργο πάνω του, πρέπει να πηγαίνει στον γιατρό»

Για την περιπέτεια της υγείας του, αλλά και την απώλεια της Ηρώς Καριοφύλλη μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» ο Πέτρος Καρσιώτης.

«Θυμίζω ότι ήταν ένα μελάνωμα που εμφανίστηκε στο στήθος και είχα πει και τότε μόνο και μόνο, όποιος καταλάβει κάτι πάνω του που δεν γνώριζε και τον παραξενέψει, αμέσως να πάει στους γιατρούς. Αυτοί που μου στάθηκαν σε όλο αυτό ήταν η οικογένεια μου», υπογράμμισε ο Πέτρος Καρσιώτης.

«Δεν έκλαψα ποτέ αλλά έπεσα σε κατάθλιψη πολλές φορές και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο. Αναθεώρησα να μην μισώ, να μην τσακώνομαι, να μην δίνω μεγάλη σημασία σε κάτι», συμπλήρωσε.

«Την Ηρώ Καριοφύλλη την έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου σαν ένα δάκρυ που κυλάει και δεν εννοεί να σταματήσει. Η Ηρώ ήθελε να ζήσει με πάθος. Μου έστειλαν το βιβλίο που διάβαζε, το «Βίος και Πολιτεία» του Νίκου Καζαντζάκη, είναι το τελευταίο πράγματα που μου έχει μείνει από εκείνη», εξομολογήθηκε.