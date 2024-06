Ο 93χρονος μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, παντρεύτηκε για πέμπτη φορά το Σάββατο 1η Ιουνίου, σε μια λιτή τελετή στον αμπελώνα του στην Καλιφόρνια. Νύφη του ήταν η 67χρονη Έλενα Ζούκοβα, συνταξιούχος μοριακή βιολόγος ρωσικής καταγωγής και μητέρα της Ντάσα Ζούκοβα, η οποία είναι παντρεμένη με τον Σταύρο Νιάρχο.

Πιο συγκεκριμένα, ο γάμος του Μέρντοχ με την Ζούκοβα έρχεται μετά από μια σειρά από περιπετειώδεις σχέσεις του ίδιου. Ήταν παντρεμένος για 31 χρόνια με την πρώτη του σύζυγο, Patricia Booker, με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Ακολούθησαν ο γάμος του με την Anna Torv το 1999, ο οποίος διήρκεσε μόλις 34 ημέρες, και ο γάμος του με την Wendi Deng το 2001, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Το 2013, χώρισε από την Deng και τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την Jerry Hall, από την οποία χώρισε το 2019.

Media magnate Rupert Murdoch, 93, has married for the fifth time, according to his corporation, News Corp.



Murdoch and Elena Zhukova, a 67-year-old Russian-born retired molecular biologist, wed Saturday in a ceremony at his vineyard estate in California. https://t.co/1WDLjqCykl