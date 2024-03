Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/3) η μεγάλη βραδιά των Όσκαρ 2024. Η 96η τελετή απονομής τα είχε όλα!

Ανάμεσα στις καλύτερες στιγμές της βραδιάς ήταν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος ανέβηκε στην σκηνή του Dolby Theatre και τραγούδησε το “I’m just Ken” από την ταινίας της Barbie.

Ο Ράιν Γκόσλινγκ ξεκίνησε από την θέση του να τραγουδάει την μεγάλη επιτυχία, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του.

Ryan Gosling’s long-awaited performance has arrived. The #Barbie star performs “I'm Just Ken” at the #Oscars.



🔗: https://t.co/75zVbYfzs5 pic.twitter.com/s8t37KSILN