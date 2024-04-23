Ο Πύρρος Δήμας για την αλλαγή του επιθέτου της κόρης του – «Δε με πείραξε καθόλου…»

Ο Πύρρος Δήμας βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/4) καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΣΚΑΙ. Ο ολυμπιονίκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην απόφαση της κόρης του Μαρίας να αλλάξει το επώνυμό της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πύρρος Δήμας είπε αρχικά: «Δεν άλλαξε τώρα το επίθετό της η κόρη μου. Από τότε που έχασε τη μαμά της, άλλαξε και το επίθετό της. Τότε μάλιστα έκανε και άρση βαρών και επειδή υπήρχαν κάποια σχόλια από κάποιους ξένους ότι θα γίνει σαν τον μπαμπά της και θα γίνει Ολυμπιονίκης».

Και στη συνέχεια εξήγησε: «Τότε το παιδί ήρθε και μου είπε ότι δε θέλει να γίνει Ολυμπιονίκης, θέλει να το κάνει για τον εαυτό της και για να γυμνάζεται. Μου είπε ότι θα αλλάξει το επίθετό της και εγώ της απάντησα να κάνει αυτό που θέλει, δε με πείραξε καθόλου».

«Έκανα μια δήλωση κάποια στιγμή και κάποιοι έξυπνοι και άρπαξαν τη δήλωσή μου, έψαξαν τα παιδιά μου και είδαν ότι η Μαρία έχει αλλάξει το επίθετο. Είχα πει ότι όταν γνώρισα την Αφροδίτη, τον πρώτο καιρό τα παιδιά μου δεν το δέχτηκαν με χαρά όλο αυτό. Το έμαθαν αμέσως, με τα παιδιά μου λέω τα πάντα, δεν έχω κάτι να κρύψω. Φαινόταν ότι υπήρχε κάτι πολύ ουσιαστικό με την Αφροδίτη, απλά ήθελα να κρατήσω λίγο την ισορροπία με την οικογένειά μου», δήλωσε επίσης ο Πύρρος Δήμας.

