Ο Ηλίας Βρεττός και οι διάσημες κυρίες της ελληνικής showbiz που φημολογούνταν ότι είχε σχέση

Ο Ηλίας Βρεττός είναι ένας τραγουδιστής του οποίου τα τραγούδια γίνονται πάντα επιτυχίες και έχει σημειώσει μακρά πορεία στο χώρο της μουσικής. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ τόσο λόγω των επαγγελματικών του όσο και λόγω την πολυτάραχης προσωπικής ζωής του, καθώς σύμφωνα με φήμες υπάρξει σε σχέση με αρκετές διάσημες κυρίες της ελληνικής showbiz.

Διαβάστε παρακάτω μερικές από τις σχέσεις του που έχουν γίνει γνωστές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1. Ναταλία Γερμανού

Πολλές ήταν οι φήμες που ήθελαν την Ναταλία Γερμανού και τον τραγουδιστή να έχουν σχέση. Ουκ ολίγες φορές η φημολογούμενη σχέση τους είχε γίνει θέμα συζήτησης σε πολλές εκπομπές, ωστόσο η Ναταλία Γερμανού είχε διαψεύσει κάποια χρόνια πριν την συγκεκριμένη πληροφορία. Όμως, πολλοί είναι εκείνοι που μέχρι σήμερα μιλούν για μία θυελλώδη σχέση η οποία αν και κατέληξε σε χωρισμό, ο Ηλίας Βρεττός επωφελήθηκε αρκετά καθώς ήταν στα πρώτα του βήματα και μέσω αυτής πήρε μεγάλη δημοσιότητα.

2. Φελίσια Τσαλαπάτη

Στο παρελθόν ο Ηλίας Βρεττός και η Φελίσια Τσαλαπάτη είχαν σχέση για περίπου ένα χρόνο. Οι αιτίες του χωρισμού τους ποτέ δεν έγιναν γνωστές, ωστόσο φαίνονταν πολύ ευτυχισμένοι και δεν ήταν λίγες οι φορές που πραγματοποιούσαν κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Μάλιστα, λίγους μήνες αφότου τράβηξαν χωριστούς δρόμους ο ίδιος έγινε γνωστό ότι έφτιαξε ξανά την ζωή του με πασίγνωστο μοντέλο.

3. Ευαγγελία Αραβανή

Η Ευαγγελία Αραβανή και ο Ηλίας Βρεττός υπήρξαν ένα από τα πιο ευτυχισμένα και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η σχέση τους μετρούσε περίπου δύο χρόνια, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι πρόκειται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ωστόσο, η είδηση του χωρισμού τους έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, ενώ δεν υπήρξε ποτέ επανασύνδεση.

4. Σοφία Φυρού

Το 2018 ο Ηλίας Βρεττός και η Σοφία Φυρού είχαν ένα τροχαίο με το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η ίδια. Το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Ποσειδώνος όταν καρφώθηκε επάνω σε ένα δέντρο. Ο ίδιος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα, ενώ μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν και οι δύο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί επίσημα κάτι τέτοιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του προαστιακού στην Αχαΐα – Πυρκαγιά κοντά στη γραμμή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζει την κόντρα με τον Μικρούτσικο ο Light: «Ριάλιτι κάνει 50 χρόνια, δε θα ήθελα να είμαι στο επίπεδό του»