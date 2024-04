Ο Χρίστος Αντωνιάδης είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής που μεσουρανούσε την δεκαετία του 90 και μετά από ένα χρονικό διάστημα που είχε αποσυρθεί από το τραγούδι, σήμερα έχει επιστρέψει ακόμη πιο δυναμικά στη μουσική βιομηχανία. Την τρέχουσα περίοδο ο Χρίστος Αντωνιάδης βρίσκεται στο στούντιο όπου ηχογραφεί το νέο του τραγούδι με άκρως καλοκαιρινή διάθεση και το οποίο θα κυκλοφορήσει άμεσα, ενώ κάθε του εμφάνιση στα νυχτερινά μαγαζιά που εμφανίζεται γίνεται sold out.

Ο γοητευτικός και ταλαντούχος Χρίστος Αντωνιάδης παραχώρησε μία συνέντευξη στο DEBATER και μας μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι, τα επαγγελματικά του σχέδια και την καθημερινότητα με την σύζυγο και τα δίδυμα αγοράκια τους.

➟Είστε ένας τραγουδιστής γενικότερα που κάνατε τεράστια επιτυχία στα 90s. Πώς νοιώθετε που σας ακούνε σήμερα τα παιδιά των θαυμαστών σας από τότε;

Το βρίσκω υπέροχο αυτό και είναι κι ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου. Επειδή είχα αποσυρθεί γι αρκετά χρόνια από την άμεση επικαιρότητα, ήταν στοίχημα για εμένα αν θα καταφέρω να συγκινήσω με έναν τρόπο γενιές που δεν με ζήσανε στις μεγάλες μου δόξες που ήταν τα 90s.

➟Από την παιδική σας ηλικία ξεκινήσατε μαθήματα μουσικής και φωνητικής. Υπήρξε κάποιος συγγενής ή φίλος σας που να σας «μύησε» στο λαϊκό τραγούδι; Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε επαγγελματικά;

Από πολύ μικρός ακολουθούσα τον παππού μου τον Χρίστο στις ταβέρνες που πήγαινε και κάπως μου άρεσε αυτό και με έβαζαν και χόρευα και έτσι γνώρισα τα λαϊκά τραγούδια και έγινε βιωματικό το όλο θέμα. Όταν άρχισα να πρωτοανακαλύπτω την φωνή και τον εαυτό μου, εκεί βρήκα πεδίο για να ασχοληθώ. Αναλόγως τα βιώματα του καθενός. Αν η οικογένεια μου είχε σχέση με την όπερα ή με την κλασσική παιδεία και μουσική μπορεί να μην είχα ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι. Μόλις άρχισα να ανακαλύπτω τι αρέσει στον Χρίστο, πολύ γρήγορα ανέτρεξα στη φωνή του Frank Sinatra και τον παρακολουθούσα παράλληλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Όλη η ιστορία ξεκίνησε από τις βόλτες με τον παππού μου στα παιδικά μου χρόνια. Μετά μου είπανε ότι καλό είναι ό,τι ταλέντο έχουμε και μας αρέσει να το σπουδάζουμε κιόλας κι έτσι στα εφηβικά μου χρόνια πήγα στο Εθνικό Ωδείο κι έκανα και φωνητική και πιάνο κι ό,τι μαθήματα έπρεπε να κάνω εκείνη την εποχή. Μάλιστα, όταν πρωτοπήγα στο ωδείο πέρασα από οντισιόν γιατί πήγα αργότερα στην δασκάλα φωνητικής που ήθελα να κάνω και λέγονταν Άννα Διαμαντοπούλου και όταν με άκουσε μου είπε χαρακτηριστικά: “Αγόρι μου δεν γίνεται να μην σε πάρω, η φωνή σου είναι μία στο εκατομμύριο”. Μάλιστα, όταν πήγα μετά στην διευθύντρια του ωδείου για να εγγραφώ κι αφού την είχε ενημερώσει η δασκάλα μου, είπε στον πατέρα μου “Κρίμα το παιδί γιατί το στέλνεις στο μοντέρνο τραγούδι κι όχι στο κλασικό. Θα διέπρεπε εάν πήγαινε στο κλασικό“.

➟Τα 90s ήταν ναι μεν η εποχή της αφθονίας γενικότερα αλλά και στον μουσικό χώρο, ωστόσο τότε δεν υπήρχαν τα social media ώστε να ευνοούν την εξέλιξη του εκάστοτε καλλιτέχνη. Εσείς πώς νοιώθετε σήμερα που βγαίνουν καλλιτέχνες από τα social media ενώ στηρίζονται κυρίως στην εικόνα τους παρά στο ταλέντο τους.

Αυτό ήταν ένα από τα καινούργια στοιχήματα που έπρεπε να λύσω γιατί εγώ όπως είπες μεσουράνησα σε εποχή που δεν υπήρχε ούτε ως σκέψη τα social media και τα κινητά ήταν στην πρώτη τους περίοδο, χωρίς να βγάζουν καν φωτογραφίες. Εγώ έπρεπε να ανακαλύψω τα social media και αν και είμαι γκατζετάκιας (γέλια) όταν εμφανίστηκε το Facebook εγώ έκανα λογαριασμό το 2007, αλλά δεν το είχα σαν εργαλείο της δουλειάς μου, αλλά το χρησιμοποιούσα ως κάτι καινούργιο που είχε ενδιαφέρον. Είχα υπολογιστή και τον χειριζόμουν από το 1986, αυτό όμως είχε να κάνει με εμένα και όχι την δουλειά μου. Ακόμα και σήμερα που μετά από αρκετά χρόνια τα χρησιμοποιώ, δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται κάποιος που δεν έχει στην πραγματικότητα τίποτα, να είναι κάτι μόνο και μόνο επειδή “φιγουράρεται” πολύ ωραία στα social media. Όλοι αυτοί που έχουν για εμένα αξία, είναι αυτοί που τους αναγνωρίζω είτε στη τηλεόραση είτε στη live εμφάνισή τους αν μιλάμε για τραγουδιστές και θα περάσω καλά. Οι ωραίες φωτογραφίες και τα βίντεο στα social media δεν μου φτάνουν για να τον ακολουθήσω ή να αγοράσω κάτι που θέλει να μου πουλήσει.

➟Έχετε συνεργαστεί με σπουδαίους τραγουδιστές σε πολλά επιτυχημένα σχήματα. Υπάρχει κάποια συνεργασία σας που να ξεχωρίζετε είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο και αν ναι για ποιον λόγο;

Στα πρώτα χρόνια της αναγνωρισημότητάς μου, μου άρεσε να συνδυάζομαι με παλιούς καλλιτέχνες που μεγάλωσα μαζί τους και γνώριζα από παιδί. Έτσι, συνεργάστηκα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Τόλη Βοσκόπουλο, την Άντζελα Δημητρίου, τον Στέλιο Ρόκκο και πολλούς ακόμη. Περισσότερο από όλους στέκομαι στον Τόλη Βοσκόπουλο με τον οποίο πέρασα πάρα πολύ ωραία και δουλέψαμε μαζί 2 σεζόν, όπως επίσης και με τον Βασίλη Καρρά που ήμασταν μαζί για ένα μήνα στην Αμερική. Η συνεργασία μου μαζί τους ήταν πραγματικό σχολείο για μένα. Δεν είναι μόνο η πίστα αλλά και το τι ζεις πίσω από την πίστα με τον συνάδελφό σου.

➟Σε προηγούμενες συνεντεύξεις σας έχετε μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι μαζί με την σύζυγό σας αποκτήσατε τα δίδυμα παιδάκια σας με εξωσωματική. Υπήρξε κάποια στιγμή καθ’ όλη την διαδικασία που να νοιώσατε άγχος ή απογοήτευση;

Δεν ένοιωσα απογοήτευση κι άγχος γενικά παρά μόνο αγχώθηκα για την γυναίκα μου, γιατί η διαδικασία αυτή επιβαρύνει τον οργανισμό της γυναίκας περισσότερο. Έτσι, αγχώθηκα για τον άνθρωπό μου αν θα είναι καλά και εάν θα πάθει κάτι.

➟Αν και ζούμε στο 2024 υπάρχει δυστυχώς μέχρι και σήμερα ταμπού για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Με αφορμή την δική σας περίπτωση η οποία είχε θετική έκβαση, θα θέλατε να περάσετε κάποιο μήνυμα;

Με πολύ μεγάλη μου χαρά θα το κάνω. Δεν πρέπει να είναι ταμπού η εξωσωματική γονιμοποίηση. Στο κέντρο που πήγαμε με την σύζυγό μου είδαμε πάρα πολύ κόσμο, γεγονός το οποίο δεν περίμενα και δεν είδα τόσο μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια αλλά νεότατα, κάτι το οποίο δεν πίστευα. Μάλιστα ρώτησα “γιατί είναι τόσο νέοι άνθρωποι εδώ” και η απάντηση που πήρα ήταν “Για τον ίδιο λόγο που είστε κι εσείς” και μου έκανε εντύπωση. Δεν πρέπει να είναι ταμπού, απλώς το κάθε ζευγάρι πρέπει να βρει τον κατάλληλο γιατρό και το κατάλληλο κέντρο γιατί σε μία ελεύθερη αγορά υπάρχουν και τα “φύκια για μεταξωτές κορδέλες” και τα υπερτιμημένα. Ο γιατρός μας, μας είπε ότι κανείς δεν έχει κάποια μυστική συνταγή ή μυστικό “ματζούνι” που το έχει μόνο αυτός κι όχι κάποιος άλλος, ενώ όλοι ακολουθούν μια παραπλήσια μέθοδο, αναλόγως το ιατρικό ιστορικό του κάθε συμμετέχοντα. Στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν που για παράδειγμα μπορείς να βρεις στην Αμερική. Εκεί είναι πολύ πιο ακριβά, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δεν γίνεται κάτι άλλο εκεί. Εάν εδώ στοιχίζει πχ. εδώ 5, στην Αμερική μπορεί να στοιχίζει 10, ενώ είναι το ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος και για να μην φοβάται πρέπει να ενημερώνεται. Πρέπει να χτυπάει περισσότερες από μία πόρτες γιατί ο κάθε ένας παρουσιάζει τη δουλειά του ως μοναδική κι εμείς πρέπει να εξακριβώσουμε αν λέει ή όχι την αλήθεια.

➟Τα δίδυμα αγοράκια σας ήρθαν στην ζωή πριν περίπου 1,5 χρόνο. Πώς βιώνετε την πατρότητα; Είναι δύσκολη η καθημερινότητά σας που είναι 2 και μάλιστα σε μικρή ηλικία;

Δεν θα ωραιοποιήσω τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνει η γυναίκα ειδικά τα πρώτα χρόνια και η βοήθεια που μπορεί να παρέχει ο άντρας είναι κι αυτή πολύ σημαντική, αλλά τα μωρά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους θέλουν κατά 90% την μαμά τους και ο μπαμπάς τους πρέπει να είναι εκεί σε ό,τι χρειαστεί και κυρίως να προσφέρει και οικονομικά, αλλά πάνω από όλα χρειάζονται φροντίδα κι αγάπη. Ό,τι περισσότερο μπορείς να προσφέρεις είναι καλό, αλλά στη τελική μπορούν και με λιγότερα τα παιδιά, αρκεί όμως να έχουν φροντίδα κι αγάπη.

➟Δεν θα σας ρωτήσω αν τραγουδούν ακόμη προφανώς, αλλά εάν στο μέλλον σας έλεγαν ότι θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι τι θα τους λέγατε;

Ο ένας δείχνει τάση. Δεν τραγουδάει ακριβώς αλλά βγάζει φωνές κάθε φορά που ξεκινάω εγώ να τραγουδάω. Μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με την μουσική, γεγονός το οποίο θα βρίσκω πολύ ωραίο γιατί η μουσική είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που όλοι πρέπει να ασχολούμαστε, καθώς μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Όσον αφορά το τραγούδι ή κάποιο όργανο επειδή είναι το αντικείμενο της δουλειάς μου, εάν ακούσω κάτι το οποίο είναι καλό ακόμη και καλύτερο από εμένα θα του πω μπράβο και θα προσπαθήσω κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις να σε βοηθήσω. Εάν όμως ακούσω κάτι που δεν είναι καλό θα τον βάλω στη θέση του και θα πω την αλήθεια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους κόψω τα φτερά γιατί μπορεί να βρουν τον τρόπο να κάνουν κάτι διαφορετικά από ότι έκανα εγώ και να είναι τελικά πιο καλό, χωρίς να έχει θεωρητικά όλα τα εφόδια. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί γι αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι και να μην κόβουμε ποτέ τα φτερά σε ένα παιδί.

➟Σας απολαύσαμε στο Just the Two of Us μαζί με την Μπάγια Αντωνοπούλου. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία; Ήταν καλή η συνεργασία σας; Έχετε κρατήσει επαφές;

Πέρασα ωραία καθώς είναι πολύ ωραία παραγωγή. Είναι ένα show που για κάποιες ώρες προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να ξεχαστεί από τα προβλήματά του, κάτι ανάλογο με αυτό που κάνουμε κι εμείς στα μαγαζιά που δουλεύουμε. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος και προσπαθεί για κάποιες ώρες να ξεχαστεί. Το show αυτό δεν είναι ούτε ακαδημία τραγουδιού, ούτε κάποια σχολή. Όσον αφορά την συνεργασία μου με την Μπάγια Αντωνοπούλου, στα πλαίσια της εκπομπής ήταν μια χαρά. Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι. Συνεργαστήκαμε απλά και στα πλαίσια του show η συνεργασία μας ήταν καλή και θα συνεργαστούμε ξανά στον τελικό που θα βρεθούμε ξανά.

➟Εκτός από το Just the Two of Us έχετε δεχθεί άλλες προτάσεις για show ή κάποιο ριάλιτι; Θα σας ενδιέφερε εάν σας έκαναν την αντίστοιχη πρόταση, να ήσασταν μέλος της κριτικής επιτροπής κάποιου μουσικού show;

Όταν μπεις στο χορό χορεύεις. Εννοείται ότι είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε έχει σχέση με την μουσική. Δεν δέχομαι να συμμετέχω σε εκπομπές που δεν είναι το αντικείμενό μου. Πχ., δεν θα πάω στο Survivor να κυλιέμαι στις λάσπες γιατί δεν το έχω και δεν ήμουν ποτέ φίλος ιδιαίτερα με τον αθλητισμό και θα είναι για γέλια η παρουσία μου εκεί (γέλια). Όσον αφορά όμως show που έχουν σχέση με την καλλιτεχνία, την μουσική και το τραγούδι, πάντα με ενδιαφέρουν. Πχ. τώρα ήμουν στο Just the Two of Us, ενώ το προηγούμενο Σάββατο ήμουν καλεσμένος και τραγούδησα στην εκπομπή «Σπίτι με το Mega».

➟Έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκκοτα;

Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και ελπίζω όλα να πάνε καλά γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια κι έχουμε δουλέψει μαζί. Μάλιστα, το αστείο μεταξύ μας ήταν ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, σε αντίθεση με εκείνον που ασχολούνταν και του έλεγα πάντα “Τι ωραίο σώμα έχεις, μπράβο σου, σε θαυμάζω” κι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κρεβάτι και παλεύει για την ζωή του. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και για τους δικούς του και για εκείνον.

➟Ετοιμάζετε κάποιο νέο τραγούδι;

Είμαι στο στούντιο αυτή την εποχή και ετοιμάζω ένα πολύ ανεβαστικό τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει σε έναν μήνα με καλοκαιρινή διάθεση. Ελπίζω να το αγαπήσει ο κόσμος γιατί είναι τραγούδι για Καλοκαίρι και χορό.

➟Που εμφανίζεστε αυτή την περίοδο;

Συνεχίζω για λίγες εμφανίσεις ακόμα στο Κολωνάκι στο μαγαζί «Eliott» μαζί με τον Χρήστο Πάζη.

Ενώ παράλληλα εμφανίζομαι τις Κυριακές τα μεσημέρια στο “Εν Μοσχάτω” μαζί με την Γιάννα Φαφαλιού.

