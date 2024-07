Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων στη Νορβηγία, μετά από το ταξίδι του για ψάρεμα σολομών στα φιόρδ της χώρας. Η επίσκεψή του πυροδότησε έντονη κριτική, καθώς η αλιεία σολομών έχει απαγορευτεί σε διάφορους ποταμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής όπου ψάρευε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φημολογείται ότι έλαβε ειδική άδεια για να ψαρέψει, προκαλώντας αίσθημα αδικίας στους ντόπιους ψαράδες, οι οποίοι τηρούν ευλαβώς τους κανονισμούς. Η ειδική μεταχείριση που δόθηκε στον διάσημο αθλητή δημιούργησε ερωτήματα για το αν οι κανόνες ισχύουν ισότιμα για όλους, ή αν υπάρχουν “VIP” εξαιρέσεις για τους πλούσιους και διάσημους.

DAVID BECKHAM in Norway this week, Lærdal



📹📷 by Isac Skjevik Kvello, Norway June 24 2024 #DavidBeckham #NaturePhotography #football #fishing pic.twitter.com/pHij6vpbUr