Νίκος Ορφανός: «Μετά την περιπέτεια που πέρασα κατάλαβα ότι μετράει ο ποιοτικός χρόνος και όχι η δουλειά»

Για την περιπέτεια υγείας που βίωσε και τον τρόπο με τον οποίο αυτή άλλαξε την κοσμοθεωρία του μίλησε ο Νίκος Ορφανός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», αποσπάσματα της οποίας προβλήθηκαν την Τρίτη (10.02).

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή του να κάνει μια συνειδητή παύση από την επαγγελματική του δραστηριότητα, έπειτα από δεκαετίες συνεχούς εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ είμαι σε μια πάρα πολύ ήρεμη περίοδο, διότι φέτος κάνω καλλιτεχνική αγρανάπαυση. Μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα», δήλωσε αρχικά.

Όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια, οι έντονοι ρυθμοί της προηγούμενης χρονιάς δεν του επέτρεπαν να αφιερώνει χρόνο στους ανθρώπους του.

«Πέρυσι που δούλεψα εντατικά, δεν προλάβαινα να δω έναν άνθρωπο, να δω έναν φίλο, να πιω έναν καφέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι πλέον προτεραιότητά του είναι ο ποιοτικός χρόνος με τα αγαπημένα του πρόσωπα, μετά την εμπειρία που πέρασε.

«Μετά την περιπέτεια που πέρασα, παιδιά, ο ποιοτικός χρόνος μετράει. Να βλέπουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας, να τους αφιερώνουμε χρόνο, γιατί αυτά μένουν και όχι η δουλειά», είπε ο Νίκος Ορφανός.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2025, όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος είχε αρχίσει να επηρεάζει την όρασή του. Όπως είχε αποκαλύψει, έμαθε για τη διάγνωση μόλις 20 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, γεγονός που, όπως έχει πει, του έδωσε τη δύναμη να παλέψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ορφανός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Μάιο του 2025, στο Ανόβερο της Γερμανίας.