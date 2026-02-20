Η Ύδρα έχει μετατραπεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε ένα μικρό Χόλιγουντ, καθώς η παρουσία του Μπραντ Πιτ στο νησί του Αργοσαρωνικού για τις ανάγκες της ταινίας «The Riders» έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της lifestyle επικαιρότητας.

Ο παγκόσμιος αστέρας του κινηματογράφου βρίσκεται στην Ελλάδα κάτω από άκρα μυστικότητα, διαμένοντας σε πολυτελή βίλα γνωστού επιχειρηματία, ενώ οι μετακινήσεις του συνοδεύονται από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που καθιστούν την προσέγγισή του σχεδόν αδύνατη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα με τον διάσημο ηθοποιό στα σοκάκια της Ύδρας και το “ευχαριστώ” (βίντεο)

Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου ο διάσημος ηθοποιός επιφύλασσε μια έκπληξη που άφησε άναυδους τους συντελεστές της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το γραφικό λιμάνι του νησιού, ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος βρισκόταν ακριβώς κάτω από το κτίριο όπου πραγματοποιούνταν οι λήψεις της ταινίας.

Την ώρα που μεταδιδόταν το ρεπορτάζ για τις πυρετώδεις προετοιμασίες της παραγωγής, ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε ξαφνικά στην ταράτσα του κτιρίου και χαιρέτησε με θέρμη τον δημοσιογράφο και τους τηλεθεατές.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: