Μέμος Μπεγνής: «Δεν έχω μετανιώσει για τις δηλώσεις που κάνω γιατί ξέρω κάθε φορά η δήλωση που κάνω είμαι εγώ»

Ο Μέμος Μπεγνής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το ΄χουμε» και μίλησε για τον τρόπο ζωής του ως καλλιτέχνης και για τις προσωπικές του επιθυμίες, αποκαλύπτοντας ότι από μικρός ήθελε να είναι ανεξάρτητος. «Στα 18 μου μπήκα ως εθελοντής στο Ναυτικό για να πληρώνομαι, για να είμαι ανεξάρτητος και να μη ζητάω λεφτά από τον μπαμπά και τη μαμά», σημείωσε ο ίδιος.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι δεν έχει μετανιώσει για τις δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν: «Δεν έχω μετανιώσει για τις δηλώσεις που κάνω γιατί ξέρω κάθε φορά η δήλωση που κάνω είμαι εγώ, είναι ο αληθινός μου εαυτός κι όχι κάτι άλλο. Δεν μετανιώνει, αλλά έχω πει ότι δε χρειαζόταν να το πω αυτό. Εγώ είμαι πάντα ξεκάθαρος στις σχέσεις μου, οπότε δεν νομίζω ότι δεσμεύω κανέναν. Μια δήλωση μου μπορεί να είχε κόστος επαγγελματικά, αλλά δεν το έχω μάθει ποτέ».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνοντας δεν ηρεμούν, μπορεί να γίνουν και χειρότεροι. Πιστεύω ότι εγώ έχει ηρεμήσει μεγαλώνοντας και μπορεί να έχω αλλάξει κάποια πράγματα, ποτέ δεν μένει κάτι ίδιο. Δεν είναι ίδια η ζωή αυτού του ανθρώπου πριν πριν από 15 χρόνια, έχει βιώσει άλλες καταστάσεις και να έχει αλλάξει απόψεις».

Σημείωσε ότι η εμπειρία και ο χρόνος διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, ενώ ο ίδιος πιστεύει πως έχει ωριμάσει και έχει τροποποιήσει κάποιες απόψεις του, καθώς η ζωή δεν μένει ποτέ ίδια.

Ο Μπεγνής μίλησε για την επιδίωξη της ανεξαρτησίας του, λέγοντας: «Κατάφερα να αποφύγω τα στερεότυπα. Εγώ από πολύ μικρός έφυγα από το σπίτι, γιατί ήθελα να μένω μόνος μου, να είμαι ανεξάρτητος, δεν ήθελα να μένω με γονείς. Στο Ναυτικό έμεινα για τρία χρόνια. Ο μπαμπάς μου ήταν αξιωματικός και με κατεύθυνε. Ποτέ δε σκέφτηκα να συνεχίσω. Καλλιτέχνης ήμουν πάντα».

Ο ίδιος τόνισε ότι η ανεξαρτησία καθόρισε τη ζωή του, καθώς ήθελε να ζει μόνος, να είναι οικονομικά αυτόνομος και να ακολουθεί την πορεία του ως καλλιτέχνης χωρίς εξαρτήσεις από τους γονείς του.