Η κηδεία της Μαρινέλλας αποτελεί το σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα, καθώς σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, είναι το τελευταίο «αντίο» στην απόλυτη σταρ του ελληνικού τραγουδιού. Στη Μητρόπολη Αθηνών, εκεί όπου η σορός της τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, οι στιγμές είναι φορτισμένες, όμως μια ιδιαίτερη και άκρως συγκινητική λεπτομέρεια ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Η δημοσιογράφος και στενή συνεργάτιδα της μεγάλης ερμηνεύτριας, Μαίρη Αυγερινοπούλου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μετέφερε την εικόνα που αντίκρισε ο στενός κύκλος της Μαρινέλλας πριν ανοίξουν οι πόρτες του παρεκκλησίου για το κοινό.

Η περιγραφή της προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, καθώς η οικογένεια της Μαρινέλλας φρόντισε να διατηρήσει τη λάμψη της μεγάλης ερμηνεύτριας μέχρι το τέλος.

«Όταν τη χαιρετήσαμε εμείς, να σας πω ότι ήτανε πολύ όμορφη και φορούσε και ένα κόκκινο φουλάρι. Και ακόμα και η φωτογραφία που είναι απ’ έξω, που εκεί χαιρετούν όλοι, είναι μία εμβληματική φωτογραφία με τη Μαρινέλλα να κουνάει τα χέρια της έτσι όπως μοναδικά εκείνη ήξερε», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Το κόκκινο χρώμα, σύμβολο του πάθους και της ζωής, λειτούργησε ως μια τελευταία υπόμνηση της εκρηκτικής ενέργειας που εξέπεμπε η Μαρινέλλα πάνω στη σκηνή για επτά δεκαετίες.

Ακόμα και η φωτογραφία που τοποθετήθηκε έξω από τον ναό, με την ίδια να κουνάει τα χέρια της με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, θύμιζε σε όλους πως η «κυρία» του τραγουδιού δεν έφυγε ποτέ πραγματικά.

Η απουσία της αδελφής της, Λούλας Παπαδοπούλου

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου, θέλοντας να δώσει απαντήσεις για την απουσία της Λούλας Παπαδοπούλου – Γρηγοριάδη και για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της οικογένειας, εξήγησε πως η κατάσταση είναι λεπτή.

«Η αδερφή της δεν έχει έρθει ακόμα, ενδεχομένως να έρθει πιο μετά. Είναι καλά στην υγεία της, έχει άλλα θέματα, δεν ξέρω αν θα ήτανε σωστό να έρθει με την έννοια της συγκίνησης», τόνισε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.