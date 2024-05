Η Μαρίνα Σάττι, η αγαπημένη ερμηνεύτρια με το αυθεντικό στυλ, έχει χαρίσει την φωνή της σε μια σειρά από ταινίες κινουμένων σχεδίων. Η τραγουδίστρια έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές στους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Οι ταινίες που έχει ”δώσει” την φωνή της

Η πρώτη της εμφάνιση σε ταινία κινουμένων σχεδίων έγινε το 2016, όταν ερμήνευσε το τραγούδι “How far I’ll go” στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας “Moana“. Η γλυκιά και μελωδική φωνή της Σάττι ταίριαξε άψογα με την ατμόσφαιρα της ταινίας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σάττι συνέχισε να δανείζει τη φωνή της σε αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Μια από τις επόμενες ήταν και η φωνή της Άριελ στην ομώνυμη ταινία της Disney το 2023.

Εκτός από το ταλέντο της ως τραγουδίστρια, η Σάττι έχει αποδείξει και τις ικανότητές της ως ηθοποιός, ερμηνεύοντας με αυθεντικότητα και ζεστασιά τους χαρακτήρες που της ανατίθενται.

